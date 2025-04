Barella ribadisce: «A Bologna non è finito il nostro campionato!»

Nicolò Barella ha ribadito un concetto dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna. Il centrocampista non si dà per vinto sulla Rai.

POST-PARTITA – Nicolò Barella e la sua Inter escono con profondo rammarico per il gol subito nel finale a Bologna. Si tratta di una delle tanti reti prese proprio ad un passo dal triplice fischio dell’arbitro. Il problema continua e l’Inter perde punti in campionato. Lo stesso Barella comunque non si dà per vinto e guarda alle prossime partite con fiducia: «Barella, cosa significa la sconfitta contro il Bologna per l’Inter? Significa che per arrivare dove vogliamo arrivare dobbiamo fare meglio nelle prossime partite. Non dobbiamo commettere errori come accaduto sul gol, poi il calcio è crudele e paghi le conseguenze. Mi dispiace molto, però siamo primi in questo momento e stiamo giocando su tutti i fronti. Barella, aumenta la pressione? Abbiamo lavorato tanto per goderci tutto questo, dobbiamo andare avanti. Onestamente penso che nessuna squadra abbia piacere di giocare contro l’Inter. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo fare il massimo e non pensare al calendario. A fine stagione si vedrà, oggi non è finito il nostro campionato. Anche se sappiamo che sarà dura, lotteremo fino alla fine come penso faranno anche loro».