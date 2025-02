Bani: «Il Genoa meritava almeno un punto. Con l’Inter sempre difficile!»

Il difensore del Genoa Mattia Bani interviene dopo la sconfitta contro l’Inter per analizzare la prestazione e raccontare le sensazioni del suo spogliatoio.

I MERITI – Mattia Bani, intervistato da SportMediaset al termine di Inter-Genoa, dichiara: «Siamo dispiaciuti di non aver strappato un punto all’Inter perché secondo me abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo. Meritavamo forse di portare a casa almeno un punto. Però quando vieni a giocare a San Siro contro l’Inter è sempre difficile, basta una palla e loro te la risolvono. Non siamo stati in grado di riprendere il risultato ma siamo orgogliosi di quanto fatto».

Bani, da Inter-Genoa ai prossimi step

FILO DA TORCERE – Amarezza per Mattia Bani, dunque, dopo Inter-Genoa ma anche grande orgoglio per il momento che sta vivendo la sua squadra. Sulle prossime sfide in programma della squadra di Patrick Vieira il difensore dichiara: «Siamo in fiducia, cerchiamo di fare quello che ci chiede l’allenatore e cerchiamo di dar filo da torcere a tutti i nostri avversari. Penso che ci stiamo riuscendo. Abbiamo un mese importante, in cui ci aspettano quattro partite fondamentali per noi. Dobbiamo continuare in questa maniera». Queste le sensazioni di Bani, che si dimostra carico e determinato in vista dei futuri impegni del Genoa.