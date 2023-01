Ballardini: «Incontreremo Inter riposata dopo una settimana. In attacco…»

Davide Ballardini dopo aver ufficializzato al lista dei ventidue convocati per la sfida (vedi QUI), in conferenza stampa ha presentato il match in programma domani alle 18 contro l’Inter, allo Stadio Giovanni Zini. Il tecnico grigiorosso ha parlato del recupero in attacco e degli avversari.

IN CONFERENZA STAMPA – Queste le parole di Davide Ballardini in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Inter: «In qualsiasi zona del campo dobbiamo essere più bravi, più chiari, dobbiamo smarcarci meglio per gestire meglio la palla. Dobbiamo essere più bravi nella gestione della palla nelle difficoltà. Se gli avversari ti chiudono nella tua metà campo tu hai una metà campo più o meno libera, abbiamo dei giocatori di gamba e ci può stare che giochi sopra gli attaccanti e contrattaccare. Per noi sono tutte partite di straordinaria importanza, sia che si giochi contro il Bologna fuori casa o contro l’Inter in casa. Siamo importanti noi, quello che riusciamo a fare come squadra. A prescindere ci sono dei valori: l’Inter ha dei valori, il Bologna ne ha altri, ma è importante la nostra prestazione. Chi ha giocato la Supercoppa Italiana ha perso la gara successiva. Al rientro hanno fatto fatica, sia l’Inter che il Milan, hanno avuto una settimana di riposo ed allenamenti. Saranno tornati nel pieno delle loro forze. Incontreremo una squadra riposata, allenata, che ha i suoi obiettivi da raggiungere».

SCELTE DI FORMAZIONE – Ballardini si sofferma a parlare in particolare del modulo: «4-3-1-2 una soluzione? Ci può stare, noi siamo qui da dieci giorni, abbiamo fatto quasi più partite che allenamenti. La nostra idea è quella di avere sempre una squadra compatta, che copre bene il campo, ma che nello stesso tempo ha qualità per gestire meglio la palla».

UN RECUPERO – Ballardini parla in particolare di un importante recupero in attacco: «Dessers sta sempre meglio. Nei primi giorni della settimana la gamba non era ancora in condizioni ottimali e ha lavorato a parte. Invece ieri e oggi ha avuto risposte positive. Magari non è nel pieno della condizione, ma sta sempre meglio. Lochoshvili invece ha un fastidio all’adduttore, quindi si allena ancora a parte».