Vagnati: Â«Torino, dobbiamo fare bene oggi indipendentemente dall’Inter!Â»

Vagnati: «Torino, dobbiamo fare bene oggi indipendentemente dall’Inter!»

Vagnati prima di Torino-Inter, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della difficoltà per la sua squadra di affrontare questa partita

MOMENTO DIFFICILE – Davide Vagnati, direttore del Torino, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato così: «Indipendentemente da chi abbiamo difronte dobbiamo correre e uscire con la maglia sudata perché per raggiungere un risultato positivo contro l’Inter devi fare qualcosa di eccezionale. Andrea Belotti convocato? Il mister valuterà se ci sarà lo spazio anche per lui. Sanabria ha fatto un bellissimo gol contro il Crotone e non è bastato mentre Simone Verdi fa vedere sempre grandi cose negli allenamenti e deve farlo anche nelle partite! Un peso la classifica? Un giocatore del Torino deve convivere con le pressioni della classifica, bisogna essere lucidi per venir fuori da questa situazione».

RINNOVO BELOTTI – Vagnati conclude parlando del possibile rinnovo di Belotti: «Con lui c’è un rapporto schietto e ne stiamo parlando, ma adesso dobbiamo pensare a noi stessi e alla partita di oggi».