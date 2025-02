Ausilio su Feyenoord-Inter: «Non contano blasone e storia!»

L’Inter ha pescato agli ottavi di finale di UEFA Champions League il Feyenoord, squadra che ha eliminato proprio il Milan ai playoff. Piero Ausilio lo ricorda e dice questo su Sport Mediaset.

SORTEGGIO – Piero Ausilio predica calma dopo il sorteggio di Champions League: «Quando si parla di ottavi di finale non si mette mai la firma. Chi è arrivato fino a qui ha dei meriti, è arrivato il Feyenoord con prestazioni intense e di qualità. Ci sono stati episodi soprattutto nel ritorno che l’hanno avvantaggiata, quando arrivi in queste partite non è mai per caso. Dobbiamo far tesoro di queste esperienze, nel calcio di oggi contano tante cose. Non solo i nomi, il blasone o la storia. Anche in questo momento il campo. Loro sono un gruppo che corre, pedala, ha grande intensità e si può cadere con chiunque. Ausilio, avete studiato il Feyenoord? Li conosciamo bene così come loro ci conoscono. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, so il valore della mia squadra e dei calciatori. Sono sicuro che se l’Inter farà la partita che deve, con valori morali e qualità tecniche, le cose potrebbero andar bene. Diversamente si può inciampare, è accaduto a Milan e Juventus. Noi cercheremo di andare avanti il più possibile»