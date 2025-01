Ausilio: «Riso è molto attivo. Buchanan può partire. Donnarumma? Dico questo»

Piero Ausilio si è espresso nel pre-partita di Sparta Praga-Inter, sfida valida per la Champions League 2024-2025. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Piero Ausilio ha parlato a Sky Sport prima dell’inizio di Sparta Praga-Inter, match previsto allo Stadion Letnà. Di seguito le sue parole: «Al di là del discorso economico, che è comunque importante, conta soprattutto l’aspetto del prestigio di questa società. Abbiamo l’obiettivo di passare il turno, possibilmente nelle prime otto. Mi fido più dei ragazzi che degli algoritmi, bisogna solo concentrarsi per fare il meglio stasera».

Ausilio sul mercato dell’Inter

SU FRATTESI – Ausilio si è successivamente espresso sulla situazione di mercato legata a Davide Frattesi: «Non ci ha mai chiesto la cessione. Il mister, di recente, ha fatto una verifica con tutta la squadra. Tutti sono concentrati sui propri obiettivi, anche Frattesi. Nessuna squadra si è mai manifestata a noi. Sappiamo che l’agente è molto simpatico e attivo, so che si è avvicinato a varie squadre. Ultimamente non ha giocato molto, per ragioni soprattutto legate alla sua salute. Pur non stando benissimo, ha dato sempre la sua disponibilità».

SU BUCHANAN – Ausilio ha poi parlato del tema legato a Tajon Buchanan: «Stiamo valutando insieme al suo entourage se è più opportuno continuare i prossimi mesi da un’altra parte. Ha giocato poco per un infortunio. Ci sono varie squadre interessate, tra cui una società straniera. Ma non escludo che il ragazzo rimanga qui. Ci sono tante partite da giocare, Buchanan è uno dei giocatori che può aiutarci. Fino ad oggi, non ha mai manifestato l’intenzione di andarsene».

SU DONNARUMMA – Infine Ausilio si è così pronunciato sul possibile interesse dell’Inter per Gianluigi Donnarumma: «Sarò sincero, non è il ruolo del portiere la nostra priorità. Abbiamo due portieri molto forti che stanno dimostrando il loro valore. Al di là della stima che possiamo avere per lui, oggi non è quella la nostra priorità».