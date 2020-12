Ausilio: “Nainggolan professionista. Vuole giocare? Ci parleremo”

Piero Ausilio Inter

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport 24” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Spezia, ultima gara casalinga dei nerazzurri in questo 2020

IL MERCATO – Ausilio dribbla i discorsi di mercato: «L’idea nostra, e penso di tutte le squadre, è che ci sono due partite importantissime in cu bisogna fare risultato pieno poi avremo tempo per fare il punto. Siamo tutti i giorni insieme, si parla di tante cose, ma abbiamo deciso di affrontare questi discorsi solo al termine del 2020. Durante la pausa natalizia sfrutteremo il tempo per pensare a un po’ di cose».

NAINGGOLAN – Ausilio parla di Nainggolan: «Vediamo. Con lui abbiamo parlato recentemente, al di là di qualche infortunio è un ragazzo che ha lavorato molto bene, è stato un professionista esemplare, rallentato, ma sta bene. Nel parlare con lui abbiamo cercato di capire le sue esigenze, vuole giocare, è normale. Ne parleremo, noi non regaliamo nessuno, ma se c’è la possibilità di accontentare il ragazzo lo faremo».

CHI RUBARE AL MILAN – Ausilio sfrutta un collegamento con Massara, D.S. del Milan, per concedersi una battuta: «Tra Inter e Milan ultimamente si può fare poco, ci abbiamo provato in passato. Un giocatore da rubargli? Lo sa chi è (ride ndr) ma non me lo ha voluto dare».

NIENTE SU GOMEZ – Ausilio non vuole parlare di Gomez: «Non lo so. Eviterei di mettere la testa nei poblemi degli altri. Abbiamo seguito la situazione, all’Atalanta sono amici di cui abbiamo rispetto. Sappiamo che qualcosa non va e ne restiamo fuori, ma la stima e l’ammirazione per Gomez c’è. E’ una considerazione oggettiva, è un buon giocatore ma non vuol dire nulla, non metto la testa nei problemi di altre società».