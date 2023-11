Ausilio: «Inzaghi pigro e umile. Mai in discussione l’anno scorso»

Piero Ausilio torna sul passato, in particolare sulla posizione di Simone Inzaghi. Il direttore sportivo dell’Inter rilascia un’intervista a RadioTV Serie A.

SOGNI – Ausilio dice: «Io sogno ancora, non me li ricordo tutti però. Il prossimo è sportivo, non è distante ma richiede lavoro, forza e continuità. Si tratta della seconda stella, ci provano anche gli altri ma l’importante è lottare fino alla fine. Se saranno altri a vincere gli stringeremo la mano. La Champions League? Sembravamo più lontani prima di giocarla, pian piano siamo rimasti consapevoli che potevamo vincerla, che eravamo competitivi. In quel momento ce la siamo giocata alla pari con la squadra più forte del mondo. Siamo ambiziosi e consapevoli di squadre con dimensioni più grandi delle nostre però la pelle la vendiamo cara a tutti. Con Suning eravamo oltre il cinquantesimo posto nel ranking europeo, ora siamo tra il settimo e l’ottavo posto. Questo forse ci darà la possibilità di partecipare al Mondiale per Club. Dobbiamo qualificarci agli ottavi di finale, è un obiettivo alla portata e faremo il massimo».

Ausilio e le difficoltà dell’anno scorso

ALLENATORE – Il ds continua: «Inzaghi è umile, geniale, pigro. Non è un difetto, è una delle persone più simpatiche mai conosciute nel calcio. Ha routine e esigenze che non sposti neanche con le cannonate. Un allenatore diverso rispetto a quelli che abbiamo avuto. Tutti bravi ovviamente, gli ultimi dell’Inter sono stati Spalletti e Conte, prima Mancini. Inzaghi è geniale, prima degli altri ha allenato una top come l’Inter. Ha gusto per il calcio di qualità e fa star bene tutti. La squadra si vede che sta bene, stanno bene insieme, ha creato il gruppo e questo aiuta i risultati. Si ha voglia di allenarsi, di condividere spazi insieme grazie a lui. L’esonero l’anno scorso? Mai vicino, non è nella cultura di Zhang e Marotta. Marotta forse ha esonerato una volta un allenatore in 40 anni di carriera. Eravamo consapevoli del momento di difficoltà ma sapevamo anche che con la pressione e gli stimoli si poteva uscire. Abbiamo mantenuto serenità, abbiamo dato attenzione alle cose che non andavano e abbiamo ricominciato con il cammino pazzesco. Siamo arrivati in Champions League, abbiamo vinto la Coppa Italia e siamo arrivati in finale con partite pazzesche tra quarti e semifinali. Non abbiamo preso in considerazione mai l’esonero di Inzaghi»

Zhang e il suo ruolo

PRESIDENTE – Ausilio sul presidente: «Zhang non può esprimere un giudizio tecnico sui giocatori, penso sia molto positivo. Allenatori e dirigenti sono liberi di fare ciò che vogliono. Zhang è molto informato però, vede sempre le partite, è vicino e in contatto continuo con noi. Ci dà tranquillità e serenità, anche in caso di errori la situazione non è stata esasperata. Skriniar ha creato problemi e difficoltà, con altri presidenti avresti avuto atteggiamenti diversi. Lui guarda oltre, la sua preoccupazione era già pensare al post Skriniar. È un imprenditore sicuro e che ti dà libertà di lavorare».