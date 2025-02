Ausilio: «Asensio o Joao Felix? In attacco l’Inter sta bene così!»

Durante il mercato invernale si è parlato di Joao Felix o Marco Asensio nell’ambiente dell’Inter. Piero Ausilio ribadisce la posizione della dirigenza su Sport Mediaset.

POSIZIONE NETTA! – L’Inter si sente completa con i giocatori che ha a disposizione. La dirigenza non si muove dalla posizione assunta in estate e confermata anche durante il mercato invernale. A più di due settimane dalla fine del mese di entrate/uscite Piero Ausilio ha ribadito: «I rumors sono legati a quelle che soprattutto sono le attività degli agenti, che ovviamente quando hanno da spostare qualche calciatore fanno telefonate e tante. Quando hai un giocatore importante come Asensio o Joao Felix è normale che se ne parli. Sono opportunità che si mettono a disposizione, l’agente si muove e chiama chiunque, anche l’Inter. Noi abbiamo detto sempre che davanti siamo a posto così. Se ci fosse stata qualche uscita, allora avremmo pensato a qualche soluzione dal mercato. Sempre con l’idea di due giocatori per ruolo e una rosa assolutamente competitiva come noi pensiamo che sia formata quella di quest’anno e della stagione passata».

SPIEGAZIONE – Come perciò già era stato scritto, l’Inter si sarebbe mossa in attacco solo qualora Marko Arnautovic o Joaquin Correa avessero trovato una sistemazione prima della conclusione dei rispettivi contratti. La dirigenza si fida degli attaccanti che può scegliere Simone Inzaghi e le parole di Ausilio sono la perfetta spiegazione.