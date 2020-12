Ausilio: “Abbiamo fatto tanto lavoro. Le prestazioni ci sono sempre state”

Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Bologna, anticipo della decima giornata del campionato di Serie A

LE PRESTAZIONI – Ausilio difende le prestazioni: «Io penso che non ci sia stato bisogno di nessun confronto, ma solo di una cosa, tanto lavoro. Abbiamo uno staff e un allenatore molto esigente, che lavora tanto, abbiamo dedicato tanto tempo al lavoro individuale e sono arrivati i risultati, ma la prestazione c’è sempre stata. A volte è mancato il risultato pieno e tante volte i giudizi sono condizionati da questo, ma la prestazione c’è sempre stata. San Siro fa effetto se è pieno, parlare di uno stadio come questo vuoto non ha senso. I risultati migliori fuori casa una coincidenza, giocare in casa o fuori è la stessa cosa. Ci auguriamo che i tifosi possano tornare, è il bello del calcio. Io non parlerei di numeri, gli allenatori parlano di equilibrio e altre cose- I numeri fanno cronaca. L’Inter ha giocato bene le ultime gare, le ha vinte, la speranza è continuare così».