Audero: “Rigore parato come un gol. Inter squadra forte, noi…”

Audero Sampdoria

Audero, portiere della Sampdoria, è stato (purtroppo) protagonista del match vinto dai blucerchiati contro l’Inter. Oltre al rigore parato a Sanchez con altre parate ha detto no ai nerazzurri.

SODDISFAZIONE – Emil Audero non nasconde la sua gioia dopo Sampdoria-Inter: «Questi sono punti importanti, che felicità negli spogliatoi. Eravamo davvero tutti contenti. Abbiamo battuto una squadra forte, che lotta per lo Scudetto. Lo abbiamo fatto soffrendo e lottando. Il rigore? Come fare un gol. Obiettivamente è stata un’emozione forte e spero si ripeta più spesso. Quello è stato un episodio importante, ma l’atteggiamento del gruppo era giusto fin dal principio. Questa è una vittoria di squadra. Le condizioni meteo erano anche difficili, ma questo ci insegna a non mollare mai. Abbiamo tre partite di qui alla fine del girone d’andata che rappresentano la prova del nove per dare continuità a quello che abbiamo fatto fin qui. Ci dobbiamo mostrare pronti».

Fonte: sampdoria.it