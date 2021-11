Athanadiasis recupera: «Pronto e concentrato per Sheriff-Inter»

Athanasiadis è il portiere titolare dello Sheriff, ma aveva saltato la partita di Milano con l’Inter per infortunio. Ora è di nuovo a disposizione ed era in conferenza stampa assieme al tecnico Vernydub (vedi articolo). Alle 18.45 sarà la volta di Inzaghi e un giocatore nerazzurro.

CONFERENZA ATHANASIADIS – Questa la conferenza stampa di Georgios Athanasiadis alla vigilia di Sheriff-Inter.

Avete voglia di ripetere quanto fatto contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid? Quali sono le tue condizioni dopo l’infortunio?



Stiamo bene. Abbiamo lavorato questa settimana per essere pronti per questa partita. Domani contro l’Inter sarà difficile, ma sono pronto e concentrato per la partita.