Asllani:«Ci è mancato il gol, peccato! la partita con la Juventus…»

Kristjan Asllani ha parlato a Sportmediaset dopo il match tra Bayern Monaco-Inter, nel quale l’albanese ha giocato da titolare, per la prima volta in UEFA Champions League

ESSERE QUI UN SOGNO – Così Kristjan Asllani parla del suo esordio da titolare in UEFA Champions League contro il Bayern Monaco: «Sapevamo che era una partita molto difficile ma siamo venuti qua esprimendo il nostro gioco, rimanendo compatti per tutta la partita. Ci è mancato il gol, anche per delle belle parate del portiere. Peccato per la sconfitta ma abbiamo giocato bene. Fino a un anno e mezzo fa facevo panchina in Primavera, essere qua per me è un sogno. Gioco con la squadra che tifo fin da bambino e ho fatto il mio esordio in Champions a 20 anni, avrei preferito una vittoria ma va bene così. La partita con la Juventus è fondamentale, non possiamo più perdere e da domani lavoreremo per quella partita. Sono contento perché quando si gioca si prende confidenza, i ragazzi mi hanno aiutato anche oggi e son felice così».