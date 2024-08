Asllani: «Vista l’Inter dello scorso anno! Riconfermarsi difficile»

Asllani ha dato una mano nell’ultima mezz’ora per rendere rotondissima la vittoria per 4-0 di Inter-Atalanta. Nel post partita, il subentrato di stasera ha festeggiato su Inter TV.

GRAN SUCCESSO – Le parole di Kristjan Asllani dopo la vittoria per 4-0 in Inter-Atalanta: «Ci lascia delle belle soddisfazioni, perché giocare con l’Atalanta e fare questo risultato come l’anno scorso è difficile. È sempre difficile riconfermarsi, siamo stati bravi nei primi trenta minuti ma c’è ancora tanto da lavorare. Chi gioca meno si deve far trovare pronto quando sarà il suo turno, perché sicuramente ci sarà. Ci saranno tantissime partite, siamo un gruppo gestito bene e ci troviamo bene l’uno con l’altro. Questa è una cosa fondamentale».

Asllani festeggia la vittoria in Inter-Atalanta

PROLIFICI – Asllani valuta l’inizio sprint di stasera: «Se i gol arrivano prima meglio ancora, però siamo stati bravi a fare i primi due entro il 10′. Poi siamo stati bravi a gestirla, che è una cosa difficile con loro: sappiamo del loro gioco intenso uomo contro uomo, è stata una bella vittoria. Posso dire di avere un grandissimo campione come Hakan Calhanoglu, lo ringrazio perché mi ha sempre aiutato. Dobbiamo essere bravi ad alzare l’asticella in allenamento perché fa bene a tutti come singoli. Stasera vista l’Inter dello scorso anno? Sì, ma come detto prima il difficile è riconfermarsi. Abbiamo degli obiettivi importanti, vogliamo raggiungerli e pensiamo partita dopo partita».