Asllani: «Tifo Inter sin da piccolo. Errore a Barcellona? Devo ringraziare…»

Asllani interviene nel post-partita di Inter-Viktoria Plzen (vedi articolo). Il giovane centrocampista nerazzurro ha avuto spazio nel secondo tempo del match di Champions League. Ai microfoni di Sky ripensa all’errore commesso sul finale a Barcellona.

INTERISTA – Kristjan Asllani non ha mai nascosto la propria fede calcistica. Il centrocampista dell’Inter lo rimarca ai microfoni di Sky al termine del match contro il Viktoria Plzen: «È un emozione grandissima questa qualificazione agli ottavi di Champions League. Soprattutto per me, che sono interista sin da bambino. Con la mia occasione sprecata contro il Barcellona è andata così. Siamo stati bravi oggi a recuperare tutto. Devo ringraziare i ragazzi che mi hanno salvato dopo quell’errore». Il giovane nerazzurro non riesce a dimenticare l’errore commesso sul finale di Barcellona-Inter, ma il passaggio del turno con una giornata d’anticipo lo rassicura.