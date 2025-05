Asllani: «Scudetto? Io non bugiardo, ma serve testa libera! Inter sana»

Asllani onesta sul rammarico del mancato scudetto ma allo stesso tempo si carica in vista di Psg-Inter, la finale di Champions League.

LIBERI DI TESTA – Kristjan Asllani, dopo aver parlato a Inter TV, si è anche soffermato su Sky Sport: «Non voglio essere bugiardo, c’è ancora grande rammarico per lo scudetto perso. Era un nostro obiettivo, ma sappiamo com’è il calcio. Abbiamo questa grande partita, da oggi la stiamo preparando, dobbiamo entrare in campo con la motivazione e la determinazione giusta per portare a casa questa coppa. Diciamo che se abbiamo giocato così tante partite vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Non dobbiamo pensare che ci sia stanchezza, a queste partite devi arrivare libero di testa. Bisogna vincere questa coppa perché ce la meritiamo tutti: dai noi al magazziniere».

L’INTER SQUADRA FORTE – Sempre Asllani sulla forza dei nerazzurri: «Ci sentiamo forti, buttare fuori Bayern Monaco e Barcellona era difficile se non impossibile da pensare. Siamo contenti e c’è da godersi questa cosa, ora abbiamo 4-5 giorni per prepararci al meglio».

UNIONE – Asllani vive per lo spogliatoio: «Sul minutaggio, quando giochi in una squadra così devi sempre farti trovare pronto. Sono contento dei miei compagni, c’è un gruppo di ragazzi incredibile e uno spogliatoio sano. Devo giocare per i miei compagni per quanto fatto in questi tre anni. Fioretto? Nessun pensiero».