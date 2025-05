Asllani: «Sappiamo che cosa significa questa vittoria, ci serviva»

Asllani, autore del gol su rigore, ha aiutato l’Inter nella vittoria per 1-0 di stasera contro il Verona. Il giocatore, su Inter TV, spera che questo possa essere il rilancio per raggiungere qualche traguardo da qui a fine stagione.

NON È FINITA – Kristjan Asllani dopo Inter-Verona: «Era molto importante vincere, sappiamo cosa significhi questa vittoria e ora testa a martedì. Da domani pensiamo al Barcellona e vogliamo prepararla nel migliore dei modi. Sicuramente i tifosi ci aiuteranno, come hanno fatto nella partita contro il Bayern Monaco. Ne aspettiamo tanti e siamo sicuri che saranno il nostro dodicesimo uomo in campo».