Asllani: «Salto di qualità all’Inter, darò il massimo! Nostro obiettivo chiaro»

Asllani, in gol in amichevole contro il Monaco (vedi report), su Sportitalia con grande personalità ha fissato gli obiettivi di squadra e ha parlato del salto di qualità dall’Empoli all’Inter.

CHE PERSONALITÀ – Kristjan Asllani con una personalità che lo contraddistingue su Sportitalia ha analizzato così la partita terminata in pareggio: «In dodici mesi sono passato dal non giocare in primavera ad arrivare qui, sono contento e voglio continuare a fare il massimo. Sono molto contento di allenarmi con questi compagni, posso solo imparare da questi giocatori e cercherò di migliorare in fretta. Lukaku come un padre per me? Questa impressione l’ho avuta subito quando l’ho conosciuto, in campo uno come lui ti aiuta tantissimo. Guardo di partita in partita, abbiamo un obiettivo di squadra perché quest’anno vogliamo lo scudetto!».