Asllani: «La rabbia si deve trasformare in energia per la finale!»

L’Inter ha vinto a Como per 2-0 ma non ha alzato lo scudetto al cielo. Kristjan Asllani su Sport Mediaset ha espresso la sua posizione sul momento nerazzurro.

IL POST-PARTITA – All’Inter non è bastato il 2-0 contro il Como al Sinigaglia: ha comunque alzato lo scudetto il Napoli. Troppe le occasioni sprecate nelle settimane precedenti, ma Kristjan Asllani guida la squadra e parla in questo modo a pochi giorni dalla partita dell’anno: «Sicuramente c’è tristezza e rammarico per i punti persi in stagione. Questa delusione si deve trasformare in entusiasmo perché tra 7 giorni abbiamo la partita più importante e la coppa più bella da giocarci. Il Napoli ha fatto più punti, quando vince c’è da fare i complimenti. Resta il rammarico ma anche una grande coppa da vincere. C’è rabbia, però lo sappiamo che c’è da ricaricare le pile. Dobbiamo andare più forte, avere la testa solo al Psg e portare a casa la coppa perché ce la meritiamo per il percorso che abbiamo fatto quest’anno. Serviamo tutti, lo abbiamo sempre detto, ci siamo allenati tutto l’anno e abbiamo giocato molto di più anche noi. Ci siamo fatti trovare pronti, dobbiamo lavorare ora tutti per trovare determinazione e vincere quella partita là»