Asllani è pronto: «Inter, contro il Barcellona serviranno due elementi!»

Kristjan Asllani si è espresso al termine di Inter-Verona, match terminato 1-0 a favore dei nerazzurri. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Kristjan Asllani ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Verona: «Sappiamo che è difficile, dato che ora siamo dietro, ma dobbiamo pensare partita per partita. Oggi occorreva vincere, per cui va bene così. Abbiamo avuto dei tifosi fantastici contro il Bayern Monaco, qui in casa, per cui vivremo lo stesso anche contro il Barcellona. Affronteremo forse la miglior squadra al mondo, dobbiamo essere bravi a recuperare per martedì. Per battere i blaugrana? Servono voglia, qualità, ma può darsi che non basti perché sono fortissimi e hanno grandi individualità. Ora ci prepareremo per quella sfida, con la volontà di dare il nostro massimo per il match».