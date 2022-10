Asllani: «Non possiamo perdere punti. Ecco cosa ruberei a Stankovic!»

Kristjan Asllani questa sera partirà dalla panchina per Inter-Sampdoria, ma sarà pronto a entrare in campo nel caso Inzaghi dovesse concedergli uno spezzone. Il centrocampista, intervistato da Sky Sport, ha anche parlato del tecnico blucerchiato Dejan Stankovic.

MODELLO – Kristjan Asllani non ha dubbi sugli obiettivi dell’Inter e sulle abilità di Dejan Stankovic: «Quando si vince c’è sempre un’aria positiva. Noi vogliamo dare continuità, sappiamo che non possiamo perdere più punti in campionato. Guardavo tutte le partite dell’Inter di Stankovic e lui era uno di quelli che guardavo di più perché era un centrocampista. Aveva un grandissimo tiro, gli ruberei quello».