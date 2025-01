Asllani: «Momento positivo per me. Calhanoglu mi motiva sempre!»

Kristjan Asllani si è pronunciato al termine di Sparta Praga-Inter, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 1-0. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Kristjan Asllani si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di Sparta Praga-Inter, sfida decisa dalla rete di Lautaro Martinez nel primo tempo: «Siamo contenti perché non era una partita semplice, siamo stati bravi a sbloccarla e a portare a termini dei punti importanti. Dobbiamo sentirci una squadra forte, sappiamo che non è facile ma dobbiamo lavorare come conosciamo. L’obiettivo è rimanere nelle prime 8, poi si vedrà. Per me è un momento positivo, sto giocando di più e sono contento. La squadra mi sta aiutando, io mi sto trovando bene. Accumulando minuti diventa tutto più semplice. Hakan mi motiva tutti i giorni, sono contento di lavorare con lui. Ho imparato tanto in passato e continuerò a farlo».