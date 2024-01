Asllani maturo all’Inter: «Ora più tranquillo, mi prendo le mie responsabilità!»

Dopo la gara giocata da titolare, sostituendo Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani si racconta su Rai 2. Ecco le dichiarazioni del centrocampista al termine di Fiorentina-Inter.

CONTENTI – Kristjan Asllani analizza la gara terminata in vittoria per l’Inter. Dopo la titolarità contro la Fiorentina il regista dichiara: «Era una partita difficile perché venire qua a Firenze e fare risultato non è mai facile per nessuno. Loro sono una squadra che gioca a uomo quindi poteva metterci in difficoltà anche col loro modulo. Siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa il risultato, che era la cosa fondamentale per noi. Quanto era importante arrivare primi allo scontro diretto? Lo è ma noi dobbiamo guardare di partita in partita. Adesso avevamo questa e abbiamo preso tre punti. Siamo contenti e adesso penseremo ovviamente alla Juventus e questo, diciamo, scontro diretto. Oggi cercavamo la giocata sugli attaccanti e io e le due mezzali di andare sotto per poter giocare una palla sopra. Loro marcavano a uomo quindi dovevamo sempre dare l’appoggio noi centrocampisti. Quest’anno forse siamo più bravi negli smarcamenti, a giocare palle avanti-dietro e poi in profondità. Adesso pensiamo alla prossima partita e cercheremo di portare a casa i punti che dobbiamo».

Asllani, all’Inter raggiunge la maturità

IMPARANDO – Asllani anche sul compagno sostituito in Fiorentina-inter: «Sostituire un leader di questa squadra come Calhanoglu? Pesa tanto ma io ormai sono qui da due anni. I ragazzi mi aiutano tutti i giorni quindi se tocca a me devo essere pronto e sfruttare le mie occasioni. È arrivato anche l’ora che io mi prenda le mie responsabilità perché ho quasi 22 anni. Non sento più le partite come l’anno scorso, sono più tranquillo. Poi ho un giocatore forte come Calhanoglu al mio fianco che mi aiuta e mi parla tutti i giorni. Questo per me è un valore aggiunto e mi aiuterà sicuramente nella mia crescita. Posso giocare anche insieme a lui? Se ci sarà modo ci giocherò molto volentieri. Però abbiamo lo stesso ruolo quindi se c’è lui non ci sono io o viceversa. Però sto imparando davvero tantissimo, sono contento e voglio continuare con questa umiltà e questo lavoro che da quando gioco a calcio mi ha sempre premiato».

SPOGLIATOIO – Asllani conclude: «Sappiamo che c’erano queste mancanze e che sono giocatori fortissimi. Però oggi c’eravamo io, Frattesi e Carlos Augusto. Abbiamo cercato di dare il nostro massimo contributo. Come abbiamo sempre detto: chi gioca gioca deve dare sempre il massimo perché sappiamo che siamo tutti uguali nello spogliatoio. Quanto parliamo della Juventus? Sinceramente non ne parliamo. Noi pensiamo alle nostre partite e di partita in partita. Sappiamo che abbiamo una squadra che è lì con noi, lassù. Cercheremo ovviamente di portare a casa il nostro campionato e quello che sono i nostri obiettivi».