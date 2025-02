Asllani: «Martinez grandissimo! Contenti per come abbiamo segnato»

C’è Asllani, in attesa di Inzaghi, in conferenza stampa nel lungo post partita di Inter-Genoa: ecco le dichiarazioni del giocatore, in campo nella vittoria per 1-0 del Meazza.

CONFERENZA STAMPA ASLLANI POST PARTITA INTER-GENOA

Vi sentite in un momento in cui le cose avvengono più difficili?

No. Il Genoa è venuto qua e ha fatto una grandissima partita, gli facciamo i complimenti. Siamo contenti di aver sbloccato la partita su un corner, cosa su cui lavoriamo tanto in settimana.

Come hai visto la partita di Josep Martinez? Sullo 0-0 ha fatto un salvataggio importantissimo.

Sì, Martinez è un grandissimo portiere e siamo contenti di averlo con noi. Poi non è facile giocare una partita ogni tanto, non giocava dall’Udinese in Coppa Italia. Si è allenato sempre bene, avere giocatori così in squadra fa bene a tutti.

A inizio primo tempo eri inginocchiato con Barella: vi stavate dicendo qualcosa in particolare?

No, no. Mi ha detto cose di campo, ne abbiamo parlato anche dentro: potevo andare in costruzione a quattro, per liberare lui e Mkhitaryan. Ci siamo detti che dovevamo avere pazienza perché era una partita difficile: l’abbiamo fatto.

Al di là dei grandi meriti del Genoa, per Asllani perché l’Inter nel primo tempo è stata così diversa rispetto al secondo?

Forse nel primo tempo c’è stata una mobilità fatta peggio delle scorse volte. Ma sappiamo che quando le squadre marcano a uomo serve mobilità, altrimenti hanno punti di riferimento. Sapevamo di doverci muovere in fretta e di dover fare attenzione.