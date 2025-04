Asllani: «Io e Calhanoglu? Sappiamo cosa fare! Qui solo per vincere»

Asllani è intervenuto prima del fischio d’inizio di Parma-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A, in programma al Tardini alle ore 18. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dal centrocampista nerazzurro che oggi scende in campo dal 1′ al fianco di Calhanoglu

UN SOLO PENSIERO – Kristjan Asllani parla così prima di Parma-Inter: «Come stiamo? Dobbiamo stare bene, sappiamo di avere diverse assenze come tante altre squadre ma veniamo qui a Parma con la voglia di vincere. Mancano poche partite, vogliamo portare a casa il campionato, quindi siamo qui e pensiamo solo a vincere. Io e Calhanoglu in coppia? Facile giocare con un giocatore come Hakan al mio fianco, è la prima volta che giochiamo insieme ed è vero ma sappiamo cosa dobbiamo fare. E poi c’è bisogno di tutti. Conta fare i 3 punti e vincere la partita assolutamente».