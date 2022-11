Asllani: «Inter, in Champions League grande impresa! Sempre gruppo»

Su Inter TV parlano praticamente tutti i giocatori in campo stasera all’Allianz Arena: ora è il turno di Asllani. Il centrocampista classe 2002 è tornato titolare, prima volta in Champions League.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Kristjan Asllani, dopo Bayern Monaco-Inter, celebra la qualificazione agli ottavi di Champions League: «Una grande impresa. Volevamo chiudere al meglio con una vittoria ma sapevamo che la squadra avversaria era forte. Siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, il risultato non è andato bene però siamo contenti. Siamo stati bravi perché siamo stati gruppo in tutte le partite, soprattutto quella in casa col Barcellona dove abbiamo dato tutto. La Juventus? Da domani lavoreremo per questa partita, sappiamo che non possiamo perdere più punti in campionato».