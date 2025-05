Asllani: «Inter ha tanta voglia di vincere! Ora aspettiamo il Napoli»

VOGLIA DI VINCERE – Kristjan Asllani è intervenuto così dopo Torino-Inter: «Sempre bello essere determinanti, ma non è questo, adesso pensiamo di vincere tutte le partite che mancano per arrivare bene alla finale di Champions League. Siamo li vicini al Napoli, aspettiamo e vediamo quello che succede. Quanta voglia di vincere c’è? La voglia è tanta, io sono da tre anni qui e ogni volta che c’è un pareggio o una sconfitta non si può parlare nello spogliatoio. Ora siamo lì sotto al Napoli, aspettiamo e vediamo quello che succede ma siamo orgogliosi perché arrivare in finale di Champions League non è una cosa che succede così spesso. Questo gol vorrei dedicarlo a mia mamma e a tutta la mia famiglia che ogni giorno mi sta vicina».