Asllani: «Inter si gode questa serata al primo posto! Lautaro Martinez il nostro leader»

Kristjan Asllani si è pronunciato nel post-partita di Inter-Genoa, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Kristjan Asllani ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Genoa, conclusasi 1-0 per i nerazzurri: «Sono molti organizzati, ma noi siamo contenti della nostra prestazione e dei tre punti. Sappiamo che adesso siamo primi, ci godiamo questa serata in attesa del Napoli. Quando perdiamo non siamo mai contenti, ma siamo ripartiti forte e abbiamo ottenuto questa sera una vittoria molto importante. Lavoriamo molto sui calci piazzati, mi fa piacere che abbiamo vinto grazie a un gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Vuol dire che stiamo lavorando bene».

Asllani sull’importanza dei suoi compagni all’Inter

COMPAGNI NERAZZURRI – Asllani ha poi proseguito: «Tutti mi stanno dando una grandissima mano. Sono contento di avere un ottimo rapporto con i miei compagni, i quali mi danno un grande aiuto nel complesso. Essere l’alternativa di Calhanoglu non è un peso. Sono tre anni che mi alleno con i compagni all’Inter, posso solo imparare dai calciatori che mi affiancano in nerazzurro. Per quanto riguarda il capitano, Lautaro è incredibile. Ha tutto, non è solo un gran calciatore ma anche una grande persona. Lui è il leader dell’Inter, siamo contenti di averlo».

LE CARATTERISTICHE – Infine Asllani ha concluso: «Secondo me, ho nelle corde anche il gol all’Inter. Tutti mi dicono che devo calciare di più, quindi so che devo lavorare su questo aspetto. Oggi dovevo dare un po’ di copertura, dato che il Genoa giocava con due sottopunte come Miretti e Zanoli. Penso di aver fatto bene stasera, ma l’importante era comunque la vittoria».