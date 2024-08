Asllani: «Inter, fame e obiettivi ci sono! Calhanoglu mi ha parlato»

Asllani va in conferenza stampa dopo Inter-Atalanta. Il centrocampista, entrato per l’acciaccato Calhanoglu, elogia il suo compagno di reparto fra le altre cose.

CONFERENZA ASLLANI POST PARTITA INTER-ATALANTA

Non era facile ripetere il 4-0 all’Atalanta dell’anno scorso.

È una squadra che gioca un bel calcio, gioca a uomo ed è difficile venire fuori dalle situazioni. Però siamo stati bravi nella prima mezz’ora: abbiamo chiuso la partita. Poi siamo stati bravi a gestirla, tre punti fondamentali.

Quanto è importante per te gestire il minutaggio?

È sempre importante. So che ci sono giocatori forti, però devo essere bravo a sfruttare i miei minuti: che siano cinque, dieci o mezz’ora. Sono sicuro che lo farò, perché ho accanto a me dei compagni straordinari che mi aiutano tutti i giorni. Devo continuare a lavorare e lo farò sicuramente.

Come fa Inzaghi a rendere tutti felici a prescindere dal fatto di essere titolari?

Il mister è bravo a rendere tutti partecipi negli allenamenti. Il centrocampo è forte, i tre davanti a noi si conoscono da tre anni. Noi dobbiamo essere bravi a tenere il possesso, che è quello che ci chiede lui.

Asllani, in questo percorso dove ti senti più forte?

Quando sono arrivato diciamo che ero un bambino e dovevo imparare. Adesso devo ancora imparare, sono tre anni che sono qua e devo prendermi le mie responsabilità. Devo sapere che devo continuare a lavorare, davanti ho un maestro come Calhanoglu che mi ha parlato anche oggi prima di entrare. Sono contento di avere un maestro così, non posso che lavorare e guardarlo per vedere poi quello che viene fuori.

Può essere questa una risposta alla Juventus?

La fame c’è, si vede durante gli allenamenti per come ci comportiamo. Sappiamo di avere un obiettivo, la cosa più difficile è riconfermarci e ci proviamo. Oggi è stata la dimostrazione: vincere 4-0 con l’Atalanta non è facile. Siamo stati bravi, dobbiamo continuare a lavorare.