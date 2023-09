Asllani: «Con l’Inter sono cresciuto! Doppia emozione alla firma»

Asllani difficilmente giocherà dal 1′ stasera in Inter-Sassuolo, ma è comunque lui l’uomo copertina del Matchday Programme della partita. E, nel raccontarsi, certifica il suo tifo fin da piccolo. Ecco un estratto.

QUELLO CHE VOLEVA – L’Inter è un sogno che si avvera per Kristjan Asllani. Il centrocampista torna al 20 agosto 2022, quando entrò contro lo Spezia: «Ricordo benissimo la mia prima volta in campo, riguardo ancora il video di quella partita. L’emozione più grande oggi è ripensare a quello che ho fatto negli anni, alzare lo sguardo e trovarmi a San Siro, da tifoso interista è la cosa più bella che mi potesse capitare. Con l’Inter sono cresciuto, ricordo ancora la finale di Champions del 2010, ero con mio padre in un bar e ho esultato tantissimo».

DOPPIA DATA – Asllani è diventato dell’Inter il 30 giugno 2022. Un giorno per lui particolarissimo: «Quando sono stato ufficializzato all’Inter è stato incredibile, lo stesso giorno ho preso anche la patente ed è stata una doppia emozione, ovviamente l’arrivo in nerazzurro è stato la realizzazione del sogno che avevo fin da bambino. La squadra è la cosa più importante, significa condividere un obiettivo, confrontarsi e lavorare insieme per raggiungerlo, è un po’ come una famiglia che per me è la base di tutto».

Fonte: Matchday Programme Inter-Sassuolo