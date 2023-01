Asllani: «Importante aver passato il turno! Contento di aver aiutato»

Asllani si è presentato nella postazione di Inter TV dopo la fine di Inter-Parma, l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca concluso ai tempi supplementari vincendo 2-1. Queste le sue dichiarazioni nel post partita.

CHE SPAVENTO! – Kristjan Asllani gioisce (nonostante tutto) per la qualificazione in Inter-Parma: «Sì, missione compiuta. Siamo contenti di aver passato il turno, sappiamo che la prima partita di Coppa Italia è sempre difficile: vedi l’anno scorso con l’Empoli, dove ero dall’altra parte. L’importante è aver passato il turno, primo tempo sottotono ma nel secondo abbiamo tenuto il pallino del gioco. Il Parma si è difeso bene, per fortuna abbiamo trovato i gol per ribaltarla. Ho trovato poco spazio all’inizio però è normale, contro una squadra chiusa, poi nel secondo tempo loro si sono abbassati tanto. Sono contento di aver dato una mano ai compagni. Far notare che i gol sono nati da due azioni? Adesso non me lo ricordo molto bene, però sono contento di aver dato una mano ai compagni: cerco di dare il massimo».