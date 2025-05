Asllani: «Finale grande conquista, ma adesso testa al campionato!»

L’Inter centra l’obiettivo anche in campionato, battendo 2-0 il Torino in trasferta. Kristjan Asllani esprime le proprie sensazioni nel post-partita di Sky Sport.

TESTA AL CAMPIONATO – Kristijan Asllani, tra i protagonisti di Torino-Inter, dichiara: «Sappiamo che abbiamo fatto una grandissima cosa andando in finale però adesso c’è da pensare alle prossime due partite, poi il resto si vedrà». Queste le dichiarazioni rilasciate dal regista albanese, che oggi ha avuto la possibilità di partire dal primo minuto sostituendo il titolarissimo Hakan Calhanoglu, reduce dalle fatiche della Champions League. Asllani ha saputo cogliere nel migliore dei modi la chance datagli da Inzaghi, mettendo a segno il secondo gol consecutivo in campionato. Anche a Torino, come contro il Verona, la rete dell’albanese arriva dal dischetto, trasformando il rigore assegnato all’Inter al 49′ del secondo tempo.