Asllani: «Empoli, buon primo tempo! Inter squadra fortissima»

Asllani dopo una clamorosa rimonta ha commentato la clamorosa partita vinta dall’Inter 4-2 in rimonta. Poi il centrocampista ha spiegato anche il suo ruolo naturale. Di seguito le sue parole su DAZN.

CONTRO L’INTER – Kristjan Asllani dopo Inter-Empoli 4-2, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato per la rimonta. La squadra ha giocato molto bene. Mio ruolo? Siamo venuti in un campo difficile contro una squadra fortissima. Io sono un play davanti la difesa, però posso fare diversi ruoli. Oggi il mister ha scelto di mettermi dietro la prima punta, però mi adatto in base alle scelte del mister».