Asllani: «Dobbiamo subire meno gol! Poco tempo per lavorare»

Kristjan Asllani ha sottolineato le difficoltà di giocare a questo punto della stagione e senza conoscere bene il nuovo allenatore Cristian Chivu. Il suo intervento dopo Inter-Urawa Reds in mixed zone.

DIFFICOLTÀ – Kristjan Asllani ha commentato in questo modo la vittoria dell’Inter per 2-1 contro Urawa Red Diamonds: «Siamo andati un po’ in difficoltà dopo il gol subito. Si sono difesi bene, si sono messi più bassi e avevamo difficoltà a trovare i giocatori tra le linee. Nel secondo tempo ci siamo messi a tre a centrocampo e abbiamo fatto meglio. Loro si sono abbassati, siamo stati bravi a portare a casa la vittoria. Era importante. Una squadra come la nostra non deve subire gol e lo abbiamo subito in entrambe le partite dopo pochi minuti. Sicuramente dobbiamo rivedere le gare, gli errori fatti e crescere insieme. Siamo alla fine, tutte le squadre sono stanche ma dobbiamo dare molto di più e fare molto di più. Poi ci aspettano grandi cose. Non ci sono difficoltà, però abbiamo lavorato poco e siamo stati pochi giorni insieme. Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo, ma era molto difficile da imbucare con la difesa bassa. Nel secondo tempo siamo stati migliori. Asllani, siete contenti del risultato? Volevamo vincere, era un grande obiettivo. Siamo contenti dei tre punti, con una sconfitta potevamo anche andar fuori»