Asllani diplomatico: «L’Inter è forte, ma anche il Psg. Serve rispettarli»

Asllani equilibrato a quattro giorni da Psg-Inter, finale di Champions League. Il centrocampista albanese sottolinea non solo la forza della Beneamata, ma anche le qualità della squadra parigina. Con molta probabilità, Asllani non giocherà titolare nella finale di Monaco di Baviera, ma potrebbe comunque entrare a partita in corso in caso di necessità. Le sue parole.

RESETTARE DOPO LO SCUDETTO MANCATO – Le parole di Kristjan Asllani, su RSI, che non dimentica lo scudetto mancato ma allo stesso tempo dovrà diventare uno stimolo in vista della finale di Champions League: «Sicuramente c’è ancora grande delusione e rammarico, ma dobbiamo mettere da parte tutto questo perché ci giochiamo la Champions League, che non capita tutti gli anni. Dobbiamo giocarci questa partita con tutte le nostre forze e portare a casa questo trofeo».

Asllani verso Psg-Inter valorizzando la forza anche dei francesi

FORTI MA ANCHE RISPETTOSI DELL’AVVERSARIO – Così Asllani sulla forza della Beneamata, che ha fatto fuori sia Bayern Monaco che Barcellona. Ma c’è anche grande umiltà e rispetto com’è giusto che sia: «Abbiamo buttato fuori Bayern Monaco e Barcellona, sappiamo di essere forti, non dobbiamo dimenticarcelo. Ma anche dall’altra parte c’è una grandissima squadra con un grandissimo allenatore e dobbiamo quindi rispettarli sicuramente».