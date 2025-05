Asllani: «Deluso dopo Barcellona? Qui tutti felici! Martedì sfida più importante»

Asllani è intervenuto al termine di Inter-Verona, sfida della trentacinquesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro. Ecco quanto dichiarato a DAZN nell’immediato post partita

CREDERCI – Kristjan Asllani ha parlato così dopo Inter-Verona: «Se sono deluso per non essere entrato in campo a Barcellona? Su questo non ci sono problemi, dobbiamo lavorare tutti insieme e non c’è problema su chi gioca e chi no. Siamo tutti contenti e felici, martedì abbiamo un appuntamento importante, la partita più importante dell’anno. Quanta voglia c’è di conquistare la finale di Champions League? Sicuramente, arrivare in fondo a tutte le competizioni era un nostro obiettivo. Non ci siamo riusciti perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, abbiamo perso punti in campionato ma non sappiamo cosa può succedere da qui a fine stagione. Certamente vogliamo arrivare in finale di Champions League perché sappiamo cosa vuol dire»