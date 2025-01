Asllani: «Critiche? Abituato, tolti tutti i social! Gruppo mi aiuta»

Asllani è stato intercettato allo stadio Penzo dopo il triplice fischio di Venezia-Inter, sfida andata in scena alle ore 15 e valevole per la giornata numero 20 di campionato. Di seguito la sua analisi post partita, affidata a DAZN. Il centrocampista albanese non nasconde l’amarezza per le troppe critiche nei suoi confronti

CRITICHE ECCESSIVE – Kristjan Asllani ha parlato così dopo il triplice fischio di Venezia-Inter: «Ormai sono abituato, di me si dice tanto ogni volta però adesso ho imparato dalle ultime volte che è successo. Ho fatto presto: ho eliminato tutti i social. Sono contento così e sono contento di avere un gruppo di ragazzi che mi sta vicino. Critiche eccessive? Penso di sì, ma non c’è nessun problema, anzi meglio che carichino di critiche me che sono abituato. C’era solo il problema di vincere questa partita per riprendersi moralmente, abbiamo fatto 3 punti e va bene così. Vittoria nata dopo la Supercoppa? Sì, partita che ci ha fatto male ma abbiamo dellesfide davanti ed era giusto cancellare subito quella sconfitta e siamo contenti di aver vinto oggi. Qui a Venezia era difficile, a loro servono punti e non si poteva sbagliare. La reazione del gruppo? Anche durante la settimana ho visto grande fiducia da parte di tutti, sono fortunato ad avere un gruppo così vicino a me. Le immagini parlano chiaro e mi fanno molto piacere».