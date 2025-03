Asllani: «Sono contento della prestazione. Inter mai stata stanca!»

Kristjan Asllani ha espresso il suo punto di vista al termine di Feyenoord-Inter, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-0.

IL COMMENTO – Kristjan Asllani si è pronunciato a SportMediaset nel post-partita di Feyenoord-Inter, sfida vinta dai meneghini per 2-0. Il calciatore albanese, nel commentare il match, ha mostrato la maturità da lui acquisita dopo aver affrontato varie difficoltà in maglia nerazzurra: «Non c’è problema per il rigore, l’importante è il modo in cui abbiamo giocato. Sapevamo che sarebbe stato difficile, dato il pubblico presente qui. Sono contento della prestazione, sennò vi direi una bugia. Sono felice anche dell’aiuto dei compagni, ci aiutiamo a migliorare progressivamente. Secondo me, non siamo mai stati stanchi. Il mister ci sta ruotando tanto, questo è molto importante. Ora arriva il Monza, cercheremo di fare del nostro meglio».