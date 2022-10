Asllani: «Contento del mio inizio di stagione, tanti aiuti e gruppo fantastico»

Asllani non sarà titolare stasera in Inter-Sampdoria, l’anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Il centrocampista albanese, nel prepartita di Inter TV, ha dato le sue sensazioni in vista dell’incontro e smentito alcune voci che lo volevano scontento per il poco minutaggio.

SERVE VINCERE – Kristjan Asllani presenta Inter-Sampdoria di stasera: «C’è un bell’entusiasmo, adesso che veniamo da una striscia di risultati. Dobbiamo dare continuità, sappiamo che questa è una partita difficile e dobbiamo trovare per forza i tre punti. La Sampdoria è in fiducia, ha vinto queste ultime due partite e sappiamo che è una squadra molto difficile da affrontare. Però sappiamo come farlo e, come detto prima, dobbiamo prenderci i tre punti. Il mio inizio di stagione all’Inter? Sta andando bene, sono contento che tutti i ragazzi mi abbiano aiutato dall’inizio fino ad adesso. Ho trovato un gruppo fantastico, sono contento anche dei tifosi: vedo che tanti mi scrivono».