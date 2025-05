Asllani: «Champions League, vogliamo la rivincita. Sul rigore in Inter-Verona…»

Asllani protagonista assoluto di Inter-Verona, autore del gol vittoria su rigore, in un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato dell’importanza di questa partita, ma anche del prossimo impegno in Champions League.

L’ANALISI – Kristjan Asllani analizza così Inter-Verona: «Dobbiamo arrivare fino alla fine e vedere come vanno le cose, perché nel calcio non si sa mai. Era importante vincere oggi perché sappiamo cosa ci andiamo a giocare martedì, hanno riposato tanti giocatori. Siamo stati bravi a vincere questa partita con tante difficoltà, però l’importante era vincere. Finché non c’è la matematica noi giochiamo queste partite perché ci crediamo. Messaggio al Barcellona? Arrivati a questo punto vogliamo arrivare in finale, sappiamo cosa è successo due anni fa, quindi c’è voglia di rivincita».

Asllani protagonista dal dischetto, la prima volta! Il motivo

RIGORISTA – Asllani spiega la scelta di calciare lui il rigore in Inter-Verona: «Rigorista? Oggi abbiamo provato io, Zielinski e Arnautovic. Però oggi in campo hanno deciso, soprattutto Arnautovic, di lasciarmi il rigore, quindi li ringrazio. Io alle spalle di Calhanoglu? Di me si parla tanto, soprattutto fuori. Ma io non ci faccio caso. Per me lui è un maestro, lo ringrazio perché mi sta sempre vicino lui come tanti altri. A me non interessa quello che viene detto all’esterno, poi vediamo che succede».