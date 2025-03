Asllani: «Champions League obiettivo per l’Inter. Un elemento di difficoltà!»

Kristjan Asllani si è pronunciato al termine di Feyenoord-Inter, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Kristjan Asllani ha così parlato alle frequenze di Sky Sport nel post-partita di Feyenoord-Inter, sfida conclusasi per 0-2: «Sicuramente la Champions League è un obiettivo, non dobbiamo nasconderci perché sappiamo di essere una squadra forte. Però è dura perché ci sono altre squadre forti. Penso che il nostro sarà un bel cammino, ora dobbiamo pensare al campionato e poi a battere di nuovo il Feyenoord in casa».