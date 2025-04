Asllani carico: «Parma difficile, ma noi vogliamo questo scudetto!»

Asllani prima di Parma-Inter, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A, in un’intervista realizzata da Inter TV ha sottolineato la difficoltà di questa sfida.

TORNA TITOLARE – Kristjan Asllani sarà uno dei protagonisti di Parma-Inter, il calciatore è stato scelto da Inzaghi per disputare la partita da titolare al fianco di Calhanoglu. L’albanese ha parlato così prima della partita: «Le difficoltà sono tante, giocare per la salvezza ogni punto fa la salvezza. Però anche noi ci giochiamo tanto perché vogliamo questo scudetto. Però anche noi siamo motivati. Loro sono una squadra molto forte nelle ripartenze, vogliamo pensare a noi. Oggi servono solo i tre punti. Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare, ci sono diverse assenze, però dobbiamo entrare in campo tutti compatti».