Asllani: «Calhanoglu mio maestro, io cresciuto dentro e pure fuori»

Asllani ritiene Calhanoglu il suo maestro. Bello l’elogio del centrocampista albanese a cinque giorni da Psg-Inter. Il suo parere ai canali ufficiali del club nerazzurro.

CRESCITA – Kristjan Asllani si sente cresciuto dopo i tre anni all’Inter. Le sue parole a tal proposito: «Mi sento molto cresciuto, poi ovviamente stando insieme a campioni per tre anni ti senti cresciuto anche fuori dal campo».

FINALE NON CAPITA TUTTI GLI ANNI – Lo stesso Asllani poi ovviamente conosce il grande valore della finale di Champions League: «Sappiamo il valore di questa finale. Capita quando sei a casa con la famiglia, dove stacchi un po’. Diciamo che è una grande cosa, non tutti hanno questa possibilità, perché una finale non capita ogni anno. Sono contento di averla fatta due anni. Ci prepariamo bene per portarla a casa».

MAESTRO CALHANOGLU – Infine, Asllani conclude parlando del suo mentore per eccellenza, ossia Hakan Calhanoglu. L’albanese lo ritiene un maestro. Questo il grande elogio al compagno: «Hakan ha iniziato a fare questo ruolo due anni fa ma è già un maestro, sono contento di averlo a mio fianco, mi aiuta tutti i giorni. Maestro per me, sono contento, ho imparato tante cose che mi potranno servire nel corso della mia carriera».