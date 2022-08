Askildsen: «Lecce pronto per l’Inter, vogliamo far bene. Ma lavoro da fare»

Askildsen è uno dei tanti nuovi acquisti del Lecce, che fra dieci giorni debutterà in Serie A contro l’Inter. Nella sua conferenza stampa di presentazione, il centrocampista norvegese preso dalla Sampdoria parla delle prime partite.

INIZIO TOSTO – Kristoffer Askildsen valuta il suo inserimento al Lecce: «Qua sto bene. Ho trovato un gruppo molto bello, è ovvio che c’è lavoro da fare: all’inizio non dico sia difficile, ma devi creare interazioni in campo. Ci vuole tempo per creare questo, ma ci arriviamo. Secondo me siamo pronti, iniziamo con la Coppa Italia venerdì e poi la prossima settimana l’Inter. Vogliamo fare bene, speriamo che i tifosi vengano allo stadio».