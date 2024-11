Arteta non manda giù la sconfitta: «Rigore su Merino. Inter tra le più forti»

Arteta dopo Inter-Arsenal terminata sul punteggio di 1-0, in conferenza stampa ha commentato la partita rispondendo ai giornalisti presenti. Tra questi, anche Romina Sorbelli di Inter-News.it. Il tecnico spagnolo non manda giù la sconfitta e recrimina alcune scelte arbitrali.

CONFERENZA STAMPA ARTETA DOPO INTER-ARSENAL 1-0

Come commenta questa partita?

La cosa più brutta della serata è il risultato, siamo molto frustrati perché ci sono un paio di decisioni che hanno segnato la partita. Abbiamo delle responsabilità nella sconfitta, avremmo potuto segnare almeno due gol. E alla fine ci sono state due decisioni che hanno segnato il risultato. All’interno delle aree di rigore non abbiamo fatto ciò che andava fatto in fase offensiva e difensiva ma questa che abbiamo affrontato è una delle squadre più forti d’Europa.

Problemi con l’arbitraggio?

Sul rigore, non lo so, c’è una deviazione, non poteva reagire perché era molto vicino hanno deciso che era rigore. Ma quello di Sommer su Merino è rigore al 100%, Molto difficile accettare questa decisione.

Cosa ne pensa del fallo di mano in area di rigore? E come sta Havertz?

Sul rigore: non possiamo cambiare questa decisione e andare avanti. Sin dall’inizio della stagione ci hanno comunicato che questo non era rigore. Per quanto riguarda Havertz è dovuto uscire e ha bisogno di qualche punto di sutura.

Merino è uscito per il colpo alla testa?

Non per il trauma, già ieri non si sentiva al massimo e ho deciso di toglierlo perché ho bisogno di lui al 100%.

Quanto sarà difficile caricare i giocatori per domenica?

Se dovessimo giocare come stasera abbiamo buone chance di battere il Chelsea. Siano delusi perché non siamo riusciti a raggiungere il risultato che volevamo.