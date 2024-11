Arteta recrimina: «Meritavamo di segnare almeno un paio di gol»

Arteta ha commentato il KO dell’Arsenal contro l’Inter per 1-0 a San Siro. Il tecnico spagnola rammaricato per le occasioni non concretizzate.

RAMMARICO – L’Arsenal ha perso a San Siro contro l’Inter per 1-0, soccombendo al gol di Hakan Calhanoglu nel primo tempo. A commentare la partita su TNT Sports, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta: «Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, della partita che abbiamo giocato e del livello di dominio che abbiamo avuto. Con la quantità di situazioni e occasioni che abbiamo creato avremmo dovuto segnare almeno un paio di gol e la colpa è nostra. Ma il modo in cui la squadra ha giocato, il livello di energia, il livello di qualità, come siamo arrivati ​​in area, come abbiamo dominato una squadra che è una delle migliori in Europa, sono molto orgoglioso di loro».