Arteta: «Odegaard a disposizione, un altro no! Inter, complimenti a Inzaghi»

È da poco terminata la conferenza stampa di Mikel Arteta – accompagnato da Bukayo Saka – alla vigilia di Inter-Arsenal di domani. Di seguito le sue dichiarazioni più importanti, con la conferma di un big che non sarà a disposizione

SITUAZIONE INFORTUNATI – Uno dei temi principali della conferenza di Mikel Arteta alla vigilia di Inter-Arsenal è sicuramente quello degli infortunati. Con il ritorno di Martin Odegaard da una parte, ma l’indisponibilità di Declan Rice dall’altra. Queste le parole del tecnico: «È bello avere Odegaard a disposizione. È prematuro farlo giocare, ma voleva far parte della squadra. Domani decideremo se impiegarlo o meno. Declan si è infortunato contro il Newcastle, in questi ultimi giorni non si è sentito bene e decideremo poi da giovedì se sarà a disposizione per la partita del weekend. Per lui si tratta di una contusione al piede. Non è riuscito nemmeno a mettere gli scarpini, pertanto non è sicuramente a disposizione per la partita di domani sera».

Mikel Arteta si prepara per Inter-Arsenal, con tanto di complimenti a Simone Inzaghi

COMPLIMENTI – Arteta ha poi parlato delle sue aspettative per Inter-Arsenal, complimentandosi anche con il collega nerazzurro Simone Inzaghi: «È un privilegio essere qui. Sono molto preparato per questa partita. L’Inter ha un’identità molto precisa, è la forza vera della squadra. Tanto di cappello a Inzaghi che ha idee molto chiare, specialmente per la fase di possesso e di occupare certi spazi in campo. Sono imprevedibili, sicuramente. Abbiamo avuto difficoltà tattiche anche in Premier League, speriamo di poterle risolvere domani in campo. Però o che noi possiamo competere con chiunque. Domani sera dovremo mostrare di essere di questo livello».

MOMENTO NEGATIVO – Infine, tra i temi toccati da Mikel Arteta in conferenza stampa prima di Inter-Arsenal, anche il periodo non felicissimo che sta passando la squadra. Con la sconfitta con il Newcastle e le dimissioni di Edu da Direttore Sportivo: «Rispetto a quanto vissuto negli ultimi anni, ora siamo in una situazione fantastica. Da diversi anni ne stiamo passando tantissime. Giocheremo tante partite quest’anno, ci saranno altre sconfitte, ma anche altre vittorie. Dobbiamo reagire. Non devo mandare nessun messaggio ai tifosi. Quando arrivano risultati inaspettati, o notizie inattese, dobbiamo andare avanti e avere energie positive. Fa parte del calcio. Possiamo andare molto lontano continuando a fare come abbiamo fatto fino a ora».