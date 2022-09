Arslan: «Fatta grande partita! Dimostrata la nostra forza. Sul gol…»

Tengoy Arlsan autore del gol del definitivo 3-1, ha parlato così al termine di Udinese-Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tv

STELLARE – Queste le parole di Arslan: «Abbiamo fatto una grande partita, dal quinto minuto (ride, ndr). Abbiamo dimostrato la nostra forza e giocato con grande carattere. Siamo un bel gruppo, non solo 11 giocatori forti, siamo 15-16-20 giocatori forti. Ogni partita chi entra cambia la partita dalla panchina. Continuiamo così. Il gol? Sono andato anche 5 minuti prima, ma Geri non me l’ha passata. Gli ho detto “La prossima volta sono lì”. Lavoriamo fortissimo, adesso da tre anni giochiamo in sei sette insieme. Sappiamo cosa vuole l’altro in campo. Abbiamo un’identità, giochiamo a calcio. L’anno scorso abbiamo giocato spesso con palla lunga, adesso abbiamo calciatori forte per giocare. La differenza rispetto allo scorso anno».