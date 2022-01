Arrivabene: «Senza gli squalificati partita diversa! Ce la giochiamo tutta»

Arrivabene ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana. Di seguito le sue dichiarazioni

COMPETIZIONE – Maurizio Arrivabene parla così ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus: «Non siamo favoriti? Oddio su una partita secca, come hanno detto Chiellini e Allegri, te la giochi. Senza gli squalificati sarebbe stata diversa, ma senza recriminare oggi siamo qui alla Scala del Calcio contro una squadra molto forte che è prima in classifica e ce la giochiamo tutta. Senza guardare a chi non c’è, dobbiamo mettercela tutta. C’è la tendenza di far diventare una brutta notizia quella che invece è una buona notizia: intanto Szczęsny è vaccinato e con lui abbiamo completato il ciclo dei calciatori. Lui sta seguendo i protocolli come tutti dovrebbero fare, per noi Juventus la parola d’ordine è vaccinarsi. Secondo me ogni partita ha la sua storia, questa è una finale e quindi bisogna guardare di partita in partita. Ogni tanto si spegne la luce, è meglio la tengano accesa per tutti i 90 minuti ed eventuali supplementari. Dybala? Io dico quello che penso. Voglio vedere carattere, voglia di vincere. Chi porta il numero 10 sulle spalle deve rendersi il conto del peso della maglia alla Juventus».