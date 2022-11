Arnautovic: «Non siamo qui per vedere lo stadio! Stiamo facendo bene»

Arnautovic ha parlato prima di Inter-Bologna, sfida con calcio d’inizio fissato alle 20.45 a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

CARICA – Marko Arnautovic è intervenuto così prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna: «Penso che stiamo facendo un buon lavoro: con la Coppa Italia siamo a quattro vittore consecutive. Siamo venuti qui per ottenere qualcosa dalla partita, sappiamo che non sarà facile ma non siamo venuti qui per vedere lo stadio. Siamo qui per giocare una buona partita e vediamo cosa succederà».